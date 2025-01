Wie ernstzunehmend ist Donald Trumps Nato-Forderung?

Jetzt, kurz vor seiner zweiten Amtszeit als US-Präsident hat er seine Forderung deutlich nach oben korrigiert: Während einer Pressekonferenz in seinem Anwesen in Florida forderte er nun, dass die Nato-Verbündeten fünf Prozent ihrer Wirtschaftsleistung in Verteidigung investieren sollen - das wäre eine drastische Erhöhung gegenüber der aktuellen Vereinbarung und wird die Diskussion um Verteidigungsausgaben im Bündnis stark prägen.