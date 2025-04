Zoff mit Musk: Versöhnliche Töne von Trump-Berater Navarro

Musk hatte Navarro am Dienstag als "Idioten" beschimpft. Trumps Berater in Handelsfragen sei "dümmer als ein Sack Backsteine", schrieb Musk im Onlinedienst X . Er kommentierte damit ein Video, in dem Navarro über Musk sagt, er sei kein "Autobauer", sondern lediglich jemand, der Autos aus Teilen "zusammensetzt", die aus Asien importiert seien.