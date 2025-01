Nahost-Experte: "Trumps Einfluss hat Wellen geschlagen"

Katars Ministerpräsident Mohammed bin Abdulrahman Al Thani gab bekannt, dass die Waffenruhe am Sonntag in Kraft tritt und zunächst für 42 Tage gelten soll. Es ist die erste dieser Art seit einer Feuerpause vor mehr als einem Jahr und bietet der schwer leidenden Zivilbevölkerung im Gazastreifen Hoffnung auf eine Linderung ihrer Not.