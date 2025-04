Trumps US-Zölle: Was jetzt für Waren aus der EU gilt

Mit dem Paket sagt Trump zwar Handelspartnern in aller Welt den Kampf an. Einen besonderen Groll hegt er aber gegenüber China . Nachdem Peking auf Trumps Ankündigung mit Gegenzöllen in Höhe von 34 Prozent reagiert hatte, erhöhte Washington die Abgaben auf chinesische Produkte nochmals deutlich: auf insgesamt 104 Prozent. Trump zeigte sich dennoch zuversichtlich, dass China verhandlungsbereit bleibe.