Mehrere Medien suchten in den vergangenen Tagen nach seriösen Belegen für Trumps Aussage - erfolglos. Dem gegenüber stehen aktuelle Werte des Kiewer Instituts für Soziologie (KIIS) . Das befragte zwischen dem 04. und 09. Februar dieses Jahres 1.000 zufällig ausgewählte Personen, die über 18 Jahre alt sind, per Telefon. Dabei bezog sich die Studie auf Menschen, die zum Zeitpunkt der Befragung in den ukrainisch kontrollierten Gebieten des Landes ansässig waren.