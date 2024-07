Proteste bei Parteitag: Wie ankämpfen gegen Trump?

US-Präsident Joe Biden und die Demokraten stehen genau in diesem Zwischenraum. Für einige Tage wurde, der Wahlkampf offiziell pausiert, nun rollt er wieder an. In einem Interview bei NBC sagt Biden, er habe falsche Worte gewählt, als er zu Spendern gesagt hatte, es sei an der Zeit, Trump "ins Fadenkreuz" zu nehmen. Gemeint habe er, es brauche einen stärkeren Fokus darauf, was Trump tue.