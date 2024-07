US-Wahlkampf : Trump provoziert mit Äußerung zur Wahl 2028

27.07.2024 | 23:25 |

Trump hat mit einer Aussage zur US-Wahl 2028 verwirrt. Bei der Wahl in vier Jahren werde alles in Ordnung gebracht sein, so Trump. Was er genau meint, lässt er offen.