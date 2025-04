Russland, die USA und China: Sie alle haben großes Interesse an den Rohstoffen in der Arktis. Das Gebiet wird zum Spielball zwischen den Großmächten.

USA melden Ansprüche auf Grönland an

Auf das benachbarte Grönland haben die USA Ansprüche angemeldet. In der vergangenen Woche schickte US-Präsident Donald Trump seinen Vize J.D. Vance als ungebetenen Gast. Grönland gehört zu Dänemark . Die Dänen beäugen kritisch, wie die USA sich breitzumachen droht. Und wie der neue US-Präsident ausdrücklich die Mittel offenlässt, wie er sich Grönland einverleiben will. Vance besuchte zwar nur US-Militärbasen, doch die Botschaft war unübersehbar.

Nördliche Handelsrouten und Rohstoffe wecken das geopolitische Interesse der Großmächte an der Arktis. Auch Russland will seine Präsenz dort ausbauen.

Interesse an Rohstoffen in der Arktis

Bereits einen Tag zuvor reiste der russische Präsident Wladimir Putin nach Murmansk. Er kam zum internationalen Arktisforum, bei dem es vor allem um Transportwege geht, um Rohstoffe aus der Arktis zu holen. Weil das Eis schmilzt, wird die Nordroute passierbarer. Sie führt direkt in den fernen Osten Russlands, von dort ist es ein Katzensprung nach China . Auch Peking schaut gespannt auf das Eis - das vielleicht nicht mehr ewig ist - und auf die Rohstoffe darunter. Präsident Putin warnte den Westen, auch in der Arktis Abstand zu halten.

Leider herrscht in der Arktis eine geopolitische Konkurrenz. Und so befürchten wir, dass die Nato-Staaten den fernen Norden als Schauplatz möglicher Konflikte ansehen.

Die USA erwähnte er kaum. Weil er ahnt, dass er sie vielleicht noch brauchen kann. Weil er strategisch nicht zu sehr von China abhängig sein will. Weil er weiß, dass er für das Bergen von Seltenen Erden zum Beispiel Partner braucht.

Die Ansprüche der USA auf Grönland sehe man in Moskau mit Wohlwollen, so ZDF-Korrespondent Armin Coerper. Putin setze auf Trump als strategischen und wirtschaftlichen Partner.

Lange Geschichte der russischen Eisbrecher

Russland und die USA verbindet eine Geschichte, die sie gleichsam voneinander trennt. Auch was das Eis angeht. Im Hafen von Murmansk liegt die Lenin. Sie war 1959 der erste nukleargetriebene Eisbrecher, der Stolz der Sowjetunion.

Wjatscheslaw Pajkatschjew ist als junger Mann von Murmansk aus zur See gefahren. Heute kommt er zwar mit Gehstöcken in den Hafen, um auf dem Eis nicht auszurutschen, aber die Lenin berührt ihn noch immer. "Als die Amerikaner das erste Atom-U-Boot bauten, haben wir den ersten Eisbrecher gebaut. Wir strebten nach Frieden, nutzten die Technik für die zivile Nutzung", erzählt Pajkatschjew.

Die Amerikaner bauten zur gleichen Zeit ein Atom-U-Boot, sie eröffneten also das Wettrüsten unter Wasser.

Trump sucht Nähe zu Putin

Heute sucht der neue US-Präsident Trump den Schulterschluss mit Putin. Er will den Russen dazu bringen, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden. Egal wie und zu wessen Kosten. Weil er mit Russland Deals machen will, weil er ein Geschäftsmann ist. Ideologien und Menschenbilder interessieren ihn nicht, die Geschichte vermutlich auch nicht.

Hoffen auf Wohlstand in Murmansk

In Murmansk hoffen derweil viele, vom Wettlauf um die Arktis ihr Stück abzubekommen. Denn wenn mehr Rohstoffe gefördert werden, profitiert davon ihr Hafen und damit ihre Stadt. Auf dem Marktplatz haben sie eine künstliche Eisbar aufgebaut, um Besuchern ihre Stadt schmackhaft zu machen. Olga ist mit ihrem Kind gekommen und schaut sich das Treiben an. "Heute ist die Welt so, dass wir Russen nicht mehr überall willkommen sind", sagt sie. "Da ist es wichtig, für uns auch mal zu sehen, dass es Menschen gibt, die mit uns zusammenarbeiten wollen."