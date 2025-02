Was Trump und Putin wollen: Rennen um Kiews Bodenschätze

Russland und die USA sind beide an Bodenschätzen der Ukraine interessiert - aber Russland schafft Fakten. Denn russische Soldaten sind inzwischen nah an ein großes Lithium-Vorkommen auf ukrainischem Gebiet herangerückt. Es trennen sie nur noch wenige Kilometer von dem Gebiet Schewtschenko, und sie nähern sich ihm aus drei verschiedenen Richtungen, wie das ukrainische Militärblog Deep State unter Berufung auf Insider berichtet.

In der Ukraine rücken Putins Truppen systematisch vor. Gleichzeitig knüpft Trump weitere US-Militärhilfen an Rohstofflieferungen aus der Ukraine. Die Analyse bei ZDFheute live.

US-Präsident Donald Trump hat erklärt, er wolle, dass die Ukraine im Gegenzug für militärische Hilfe große Mengen wichtiger Bodenschätze an die USA abgibt. Tatsächlich aber ist es der russische Präsident Wladimir Putin , der immer mehr Kontrolle darüber erlangt.

Konrad Muzyka, Direktor des Militärberaters Rochan in Polen

Angesichts des Tempos auf dem Schlachtfeld ist es wahrscheinlich, dass die Russen in den kommenden Wochen in dieses Gebiet vordringen werden.

Die ukrainischen Bodenschätze seien zwar nicht das Hauptkriegsziel Russlands, aber ein strategisches. "Die ukrainischen Kommandeure, mit denen ich gesprochen habe, sagten, wenn sie sich ansahen, in welche Richtung und auf welcher Achse die Russen angriffen, sei klar gewesen, dass ihr Ziel auch die Eroberung der Bodenschätze war", sagte Konrad Muzyka, Direktor des Militärberaters Rochan in Polen.

Karte: Schewtschenko in der Ukraine

Wertvolle Ressourcen

Lithium ist eine weltweit begehrte Ressource, die in einer Vielzahl von Branchen und Technologien - von Mobiltelefonen bis hin zu Elektroautos - eingesetzt wird. Nach Schätzungen der USA verfügt die Ukraine über Reserven von etwa 500.000 Tonnen.

Schewtschenko liegt in Donezk, einer der vier ukrainischen Regionen, die Moskau als sein eigenes Territorium beansprucht. Es ist eines der größten Lithiumvorkommen in der Ukraine und liegt in einer Tiefe, die einen kommerziellen Abbau ermöglicht.