Trump "stinksauer" auf Putin: US-Präsident selten kritisch

In einer Abkehr von seiner bisherigen Rhetorik hat US-Präsident Donald Trump sich äußerst verärgert über den russischen Präsidenten Wladimir Putin geäußert. Er sei "sehr verärgert und stinksauer" (pissed off) gewesen, als Putin über die Glaubwürdigkeit des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hergezogen sei und begonnen habe, über eine neue Führung in der Ukraine zu sprechen, sagte Trump gegenüber dem Nachrichtensender NBC.