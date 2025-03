Ukraine: Was Trump bei Putin erreicht hat - und was nicht

Über die Zukunft der Ukraine sprechen US-Präsident Donald Trump und der russische Präsident Wladimir Putin. Trump kündigte bereits an, man dürfe Großes erwarten.

Angesprochen darauf, dass das Telefonat laut Kremlsprecher Peskow in fünf Minuten starten sollte, lächelt Putin milde und entgegnet: "Hören Sie nicht auf ihn." Das Publikum grölt, die Pointe sitzt - und Putin bleibt sitzen. Eile? Fehlanzeige.

Telefonat startet verspätet - und dauert fast zwei Stunden

Eine Stunde nach dem angekündigten Termin, sprechen Donald Trump und Wladimir Putin dann doch miteinander. Und zwar fast zwei Stunden lang. Mit Spannung war das Telefonat erwartet worden - angesichts der intensiven Kontakte zwischen der amerikanischen und russischen Administration in den vergangenen Tagen.

Diplomatische Bemühungen in den vergangenen Tagen intensiviert

Moskau aber zierte sich in den vergangenen Tagen: Kein Ja, kein Nein - nur ein Lob an Trump für dessen Friedensinitiative. Und: russische Bedingungen.

Am Nachmittag haben US-Präsident Trump und der russische Präsident Putin miteinander telefoniert. Armin Coerper berichtet aus Moskau über die russische Verhandlungsposition.

Kreml spielt auf Zeit

Friedenstruppen in der Ukraine seien nicht akzeptabel, hieß es am Donnerstag aus dem Kreml, solange die Truppen aus Europa kämen. Doch wer die entsprechenden Soldaten stellen sollte? Aus Moskau kein Wort. Stattdessen: Zeitspiel. Etliche Details über eine Waffenruhe, so Wladimir Putin vergangenen Donnerstag, müssten erst geklärt werden. Und zwar: mit Donald Trump.