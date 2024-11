Telefonat: Trump soll mit Putin über Ukraine gesprochen haben

Der künftige US-Präsident Donald Trump soll laut einem Medienbericht bereits vor wenigen Tagen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin telefoniert haben - und ihn dabei vor einer Eskalation des Ukraine-Kriegs gewarnt haben.Die "Washington Post" berichtete am Sonntag unter Berufung auf mehrere mit dem Vorgang vertraute Menschen, Trump habe das Telefonat mit Putin am Donnerstag in seinem Anwesen in Mar-a-Lago in Florida geführt. Von Trump selbst gab es dazu zunächst keine Informationen.