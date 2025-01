Trump: Bereite Treffen mit Putin zu Ukraine-Krieg vor

Trump tritt am 20. Januar sein Amt an. Er hatte im Wahlkampf die Militärhilfe der USA für die Ukraine wiederholt kritisiert und angekündigt, den Frieden in der Ukraine nach seiner Amtsübernahme "binnen 24 Stunden" wiederherzustellen. Dies stieß in der Ukraine und in den Hauptstädten der Verbündeten auf Skepsis: Kiew befürchtet, Trump könne die Ukraine zu großen Zugeständnissen an Moskau zwingen.