Trump: Gespräche mit Putin "kommen sehr gut voran"

Laut Präsident Trump würde Putin europäische Friedenstruppen in der Ukraine akzeptieren, so Claudia Bates. Putin selbst habe sich dazu zunächst nicht geäußert, sagt Armin Coerper.

Er befinde sich in "ernsthaften Diskussionen" mit Putin über eine Beendigung des Ukraine-Kriegs sowie über "große Geschäfte zur Wirtschaftsentwicklung", schrieb Trump in seinem Onlinedienst Truth Social. "Die Gespräche kommen sehr gut voran", fügte Trump hinzu.

Trump: Putin würde europäische Friedenstruppe akzeptieren

Am Rande eines Besuches von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron in Washington erklärte der US-Präsident außerdem, dass Putin mit europäischen Friedenstruppen zur Absicherung eines möglichen Waffenstillstands in der Ukraine einverstanden wäre. Auf Nachfrage sagte der Republikaner:

Macron: "Starke" Beteiligung der USA erforderlich

Trumps Kurswechsel beunruhigt EU

In den vergangenen Wochen hatte Trump einen radikalen Kurswechsel in der Ukraine- und Russland-Politik der USA vollzogen, indem er in direkte Gespräche mit Putin eintrat.

Der von Trump eingeschlagene Kurs gegenüber Moskau hat große Sorgen in der Ukraine wie in der EU ausgelöst. An den Ukraine-Gesprächen hat er bislang weder Kiew noch die Europäer beteiligt - was bei diesen die Befürchtungen schürt, Trump und Putin könnten über ihre Köpfe hinweg über die Zukunft der Ukraine entscheiden.