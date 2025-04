Kehrtwende von Trump: Putin wird Abmachung nun erfüllen

Ich denke, er wird sich an das halten, was er mir gesagt hat. Ich denke, er wird seinen Teil der Abmachung nun erfüllen.

Trump in Interview: "Verärgert und stinksauer"

Zuvor hatte sich Trump ungewöhnlich kritisch über Putin geäußert. Mangels Fortschritten in den Gesprächen über eine Waffenruhe in der Ukraine äußerte sich Trump in einem NBC-Interview am Wochenende "sehr verärgert und stinksauer" (pissed off) über Putin, weil dieser die Glaubwürdigkeit des ukrainischen Staatschefs Wolodymyr Selenskyj in Zweifel gezogen hatte.