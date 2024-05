Trump beteuert seine Unschuld: "Ein schändlicher Prozess"

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat seine Verurteilung im Schweigegeldprozess in New York als "Schande" bezeichnet. Der Richter sei korrupt gewesen. "Das war ein manipulierter Prozess durch einen korrupten Richter mit Interessenkonflikten", erklärte Trump am Donnerstag in New York.

Biden nutzt Verurteilung Trumps zu Wahlaufruf

Republikaner reagieren empört auf Schuldspruch

Schaulustige vor Gerichtsgebäude feiern

Dutzende Schaulustige vor dem Gericht in New York feierten am Donnerstag das Urteil, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur vor Ort beobachtete. So hielt eine Frau ein Schild mit der Aufschrift "Trump convicted" (Trump verurteilt) in die Höhe und tanzte, auf dem Schild eines Mannes stand "guilty" (schuldig) und auf dem eines anderen "Lock him up" (sperrt ihn ein).