Mit Meter hohen Monstertrucks durch den Schlamm rasen, eine Oben-Ohne-Parade und als Festival-Highlight der Bikini-Wettbewerb: Das ist das "Rednecks With Paychecks"-Festival in Saint-Jo, einer kleinen Stadt in Texas. Dort geht die Party früh los.

Rednecks: Tradition und Heimat

Rednecks finden sich zumeist im Süden und Mittelwesten der USA , in einem Gebiet, das gut sechs Mal so groß ist wie Deutschland. Sie glauben, dass Präsident Donald Trump ihre Werte beschützen wird, und sind bekannt für ihre konservative, tiefreligiöse und politisch republikanische Einstellung. Dazu gehört häufig auch die Ablehnung anderer Meinungen. Trump-Store-Inhaberin Mindy Forrester kennt ihre eigene Wahrheit: "Viele holen sich die falschen Informationen oder wurden einer Gehirnwäsche unterzogen."

Rednecks legen großen Wert auf Familie, Gemeinschaft und ihren "American Way of Life". Dazu gehört in dieser Region die Verherrlichung von Waffen: Die Waffengesetze in Tennessee zählen zu den lockersten in den USA. Lehrer dürfen im Unterricht bewaffnet sein.