Gabbard: Trump-Geheimdienstchefin als Russlands "Superwoman"?

Nominierte US-Geheimdienstchefin : Tulsi Gabbard: Russlands "Superwoman"?

18.11.2024 | 22:04 |

Trump will Tulsi Gabbard in seinem neuen US-Kabinett zur Geheimdienstchefin machen - in den USA wird sie scharf kritisiert. Ein russisches Staatsmedium nannte sie "Superwoman".