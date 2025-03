Trump-Team: Wie Handynummern von US-Ministern im Netz landen

Das überparteiliche Center for Presidential Transition schreibt in einem Leitfaden über den Auswahlprozess von neuen US-Regierungen , dass der genannte Fragebogen auch das Ziel verfolge, Informationen über Bewerber offenzulegen, "die in der Vergangenheit zu Skandalen geführt haben". Dass es den US-Behörden in diesem Zusammenhang offenbar nicht aufgefallen ist, welche Informationen über die Kandidaten im Netz zu finden sind, wirft ein schlechtes Licht auf den gesamten Auswahlprozess der Trump-Administration.