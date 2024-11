Nach US-Wahlsieg: Trump plant nicht mit Pompeo und Haley

Donald Trump wird der 47. Präsident der Vereinigten Staaten. Er kündigte an, dass Amerika eine große Zukunft bevorstehe. Eine Analyse am Tag nach der Wahl.

Er werde weder Pompeo noch Haley in sein Kabinett "einladen", erklärte Trump am Samstag (Ortszeit) in von ihm selbst gegründeten Onlinenetzwerk Truth Social.