Trump droht Putin mit Sanktionen und fordert Verhandlungen

Zuvor hatten die USA angekündigt, mit der Ukraine wieder Verhandlungen führen zu wollen. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff sprach von einem geplanten Treffen mit Vertretern der Ukraine in Saudi-Arabien. Witkoff äußerte sich außerdem positiv über einen Brief mit einer Entschuldigung, den Selenskyj nach dem Zerwürfnis im Oval Office an Trump geschrieben hatte.