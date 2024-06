Schweigegeld-Prozess: Trump fordert Aufhebung von Maulkorb

Ex-US-Präsident Donald Trump will eine Aufhebung eines eingeschränkten Redeverbots, das ihm im Rahmen des Schweigegeld-Prozesses in New York auferlegt wurde. Trumps Anwalt Todd Blanche forderte Richter Juan Merchan in einem Schreiben laut am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichten Akten auf, das Redeverbot aufzuheben, welches die außergerichtlichen Äußerungen Trumps einschränke.