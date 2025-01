Schweigegeld-Prozess: Trump will Strafverkündung verhindern

Geschworene in New York befanden Trump Ende Mai in 34 Anklagepunkten für schuldig . Es war das erste Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten, dass ein ehemaliger Präsident wegen einer Straftat verurteilt wurde. Unmittelbare Auswirkungen auf Trumps Präsidentschaft dürfte die Strafe zwar nicht haben. Der zuständige Richter hatte am Freitag bereits eine sogenannte "unconditional discharge" ("bedingungslose Straffreiheit") in Aussicht gestellt.