Trumps Schweigegeldprozess: Ein Straftäter wird US-Präsident

Nun soll das Strafmaß vom New Yorker Richter Juan Merchan zehn Tage vor der erneuten Amtseinführung verkündet werden. Und Trump hat versucht, dies bis zum Schluss zu verhindern . Doch das höchste Gericht der USA lehnte den Antrag von Trumps Anwälten ab. Zuvor war er auch vor dem höchsten Berufungsgericht in New York gescheitert.