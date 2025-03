Trump-Selenskyj-Streit: Wie Ukrainer auf den Eklat blicken

Der Schock sitzt immer noch tief über das, was sich am Freitagabend in Washington abgespielt hat. Der Eklat im Weißen Haus vor laufenden Kameras zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj macht die Ukrainerinnen und Ukrainer fassungslos. "Ich bin sehr stolz auf unseren Präsidenten. Wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre, hätte ich das Gleiche getan. Das war respektlos gegenüber einem Staat, der sich im Krieg befindet", meint Anastassija in der Kiewer Innenstadt.