US-Wahl: Auf Trump gibt es keine leichten Antworten

Wer führt jetzt Europa, und wer verteidigt es gegen Putin ? Für Deutschland als führende Macht in Europa und den deutschen Kanzler müsste dieses Wahlergebnis Anlass sein, unverzüglich eine Zeitenwende 2 auszurufen, so ernst ist die Lage. Allerdings kommt der Führungsanspruch gerade bei der Ampel-Koalition an seine Grenzen, die sich gerade selbst zerlegt und in dieser Verfassung keine Antwort bietet auf Trump 2 - nicht bei Wirtschaft und Handel, nicht in der Sicherheitspolitik.