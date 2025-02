Der britische Premierminister Starmer hat in Washington mit US-Präsident Trump unter anderem über Sicherheitsgarantien für die Ukraine im Falle einer Waffenruhe gesprochen.

Die Verhandlungen über ein Ende der russischen Invasion in die Ukraine sind nach den Worten von US-Präsident Donald Trump "sehr weit vorangeschritten". Er sei auch zuversichtlich, dass Kremlchef Wladimir Putin sein Wort halten werde, falls es zu einer Waffenruhe kommen sollte, erklärte Trump am Donnerstag im Weißen Haus zum Auftakt eines Treffens mit dem britischen Premierminister Keir Starmer

Morgen besucht Präsident Selenskyj Präsident Trump in Washington. Ein Abkommen soll den USA Zugriff auf wichtige Rohstoffe, wie z.B. Lithium, Titan, Kobalt in der Ukraine sichern.

Trump: Putin wird sich an ein Friedensabkommen halten

Mit Blick auf die Ukraine sagte Trump seinem Besucher, es müsse zunächst einen "Deal" über eine Waffenruhe in der Ukraine geben, bevor eine Entscheidung zur Entsendung ausländischer Friedenstruppen getroffen werden könne und mahnte zur Eile.

Zudem zeigte Trump sich sicher, dass der Kreml-Chef sich an ein Friedensabkommen halten werde. Wladimir Putin werde "sein Wort halten", sagte Trump bei dem Gespräch mit Starmer im Weißen Haus.

Die Geschichte muss an der Seite des Friedensstifters stehen, nicht des Invasoren.

Trump bestreitet, Selenskyj Diktator genannt zu haben

Trump hatte am 19. Februar im Zuge der Diskussion über Verhandlungen mit Russland über einen Frieden in der von den Russen angegriffenen Ukraine seinem Online-Sprachrohr Truth Social geschrieben: "Als Diktator ohne Wahlen sollte Selenskyj besser schnell handeln, sonst wird er kein Land mehr haben." Die Aussage war in der Folge international scharf kritisiert worden.