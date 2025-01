Am 27. Mai 2003 wurde der United States Leadership Against Global HIV/AIDS, Tuberculosis, and Malaria Act of 2003 in Kraft gesetzt. Damit wurde der President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) ins Leben gerufen - das weltweit größte Gesundheitsprogramm für eine einzelne Krankheit. In 55 Ländern unterstützt PEPFAR die lebensrettende antiretrovirale Therapie für 20,6 Millionen Menschen, darunter 566.000 Kinder mit HIV (Stand: 30. September 2024).