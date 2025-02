Trump: Sanktionen gegen Internationalen Strafgerichtshof

Dekret gegen IStGH in Den Haag : Trump verhängt Sanktionen gegen Strafgerichtshof

07.02.2025 | 00:12 |

US-Präsident hat Sanktionen gegen den Internationalen Strafgerichtshof angeordnet. Mitarbeitenden des Gerichts in Den Haag könnte so die Einreise in die USA verwehrt bleiben.