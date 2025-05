US-Präsident Trump: USA heben alle Sanktionen gegen Syrien auf

"Jetzt ist ihre Zeit gekommen. Wir heben alle (Sanktionen) auf." Trump wünschte dem Land viel Glück - "zeigt uns etwas ganz Besonderes". Trump machte die Ankündigung in Anwesenheit des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. "Oh, was ich nicht alles für den Kronprinzen tue", witzelte Trump.

Trump will Übergangspräsident al-Scharaa treffen

Offiziell war vor der Abreise Trumps kein Treffen mit al-Scharaa in Saudi-Arabien geplant. Lokale und internationale Medien spekulierten über ein mögliches Treffen in Riad. Eine offizielle Bestätigung gibt es aus Syrien bisher nicht.

Syrien wirbt international um Annäherung

Normalisierung mit Israel im Gegenzug?

Es sei sehr gut möglich, dass Trump von al-Scharaa im Gegenzug erwarte, dass er bereit sei, Frieden mit Israel zu schließen. "Die Frage ist jedoch: Will die Netanjahu-Regierung wirklich Frieden?", sagte Riad Kahwaji, Direktor des Institute for Near East and Gulf Military Analysis, der Deutschen Presse-Agentur. Es könnte sein, dass es unter einer anderen israelischen Regierung zu einem Friedensabkommen kommen könnte.