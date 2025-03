Geheimchat-Affäre: Trumps erster "richtiger" Skandal

"Sie haben eine App benutzt, die viele Menschen benutzen", versucht US-Präsident Donald Trump die Lage herunterzuspielen. Viele Menschen in der Regierung würden schließlich Signal nutzen. Und in den Medien auch. Was Trump zu vergessen scheint: In dem Chat besprechen nicht irgendwelche Menschen Alltägliches, sondern höchste Regierungsmitarbeiter hochsensibele Angriffspläne.