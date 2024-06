Trump vs. Biden auf TikTok: Wer gewinnt den Online-Wahlkampf?

Der demokratische Stratege Jones meint, in den sozialen Medien werde nicht viel Überzeugungsarbeit geleistet in einem Rennen, in dem jeder die Kandidaten schon kenne. Andere glauben, TikTok könne die Wahl zu Gunsten von Trump entscheiden. Was stimmt und welche Strategie am Ende aufgeht, wird sich im November zeigen.