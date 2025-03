Demonstranten stürmen Trump Tower nach Verhaftung von Aktivist

Nach der Festnahme und geplanten Abschiebung des palästinensischen Uni-Aktivisten Mahmoud Khalil demonstrierten Aktivisten im Trump Tower. Quelle: AP

Ungefähr 150 jüdische Aktivisten haben laut Polizei am Donnerstag den Trump Tower in New York gestürmt und die Freilassung des palästinensischen Studenten und Aktivisten Machmud Chalil gefordert.

Mehrere Menschen wurden von der Polizei abgeführt, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Nach Angaben der Polizei wurden 98 Menschen unter anderem wegen des Vorwurfs des unerlaubten Betretens festgenommen.

Demonstranten überraschten Sicherheitskräfte

Zu der Protestaktion hatte die Organisation "Jewish Voice for Peace" (Jüdische Stimme für Frieden) aufgerufen. Die Gruppe, die offenbar die Sicherheitskräfte und die Polizei überrumpelt hatte, rief "Bekämpft Nazis, nicht Studenten".

Dabei handelte es sich um eine Anspielung auf das Vorgehen von US-Präsident Donald Trump gegen ausländische Studenten, die an pro-palästinensischen Protesten beteiligt waren. "Lasst Machmud frei, Freiheit für Palästina" stand auf einem Banner.

Khalil war Gesicht der Columbia-Proteste

Am Wochenende war Machmud Chalil, der sich rechtmäßig in den USA aufhält und bis Dezember an der Columbia University in New York studierte, von Mitarbeitern der Einwanderungs- und Grenzschutzbehörde festgenommen worden. Ihm wird vorgeworfen, während pro-palästinensischer Proteste an der Universität im vergangenen Jahr Hamas-freundliche Ansichten vertreten zu haben.

Chalil war eines der bekanntesten Gesichter der Proteste gegen den Krieg im Gazastreifen an der Universität. Ihm droht wegen angeblicher Untergrabung der US-Außenpolitik die Abschiebung.

Kritiker sind nicht nur alarmiert, weil Chalil bisher kein ordentliches Verfahren bekommen hat und stattdessen im Tausende Kilometer von New York entfernten Louisiana festgehalten wird. Sie befürchten auch, dass das Weiße Haus mit einer vagen Begründung einen Präzedenzfall schafft, um künftig mehr solcher Abschiebungen vorzunehmen und Kritiker mundtot zu machen.

Columbia University bestraft Campusbesetzer

Unterdessen hat die Columbia University einige Studierende wegen der Besetzung eines Campusgebäudes bei propalästinensischen Protesten im vergangenen Jahr vorübergehend ausgeschlossen oder exmatrikuliert.

Einigen Absolventen seien zudem ihre Uniabschlüsse aberkannt worden, die sie seitdem erlangt hätten, teilte die New Yorker Universität am Donnerstag in einer Email mit.

