Ukraine: Trump-Forderung "nicht nur im Interesse der USA"

Die Ukraine verfügt über große Rohstoffvorkommen, welche insbesondere für die Techbranche von großer Bedeutung sind. Das weiß auch der amerikanische Präsident: Am Montag verkündete Donald Trump seine Absicht, Metalle wie seltene Erden von Kiew zu verlangen - "im Austausch für das, was wir ihnen geben" - also Gelder und insbesondere Waffen.