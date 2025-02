Nahost: Was Trumps "Ultimatum" für die Waffenruhe bedeutet

Die Waffenruhe in Gaza ist in Gefahr - nicht zuletzt durch Donald Trumps "Ultimatum". Ein Blick auf Trumps Agenda und die Folgen für die Menschen vor Ort.

Der gesundheitliche Zustand der zuletzt freigelassenen Geiseln habe gezeigt: Die Zeit drängt, sagt Nahostexperte Dr. Jan Busse. 11.02.2025 | 14:33 min

Die "Hölle" werde losbrechen, wenn die Hamas nicht alle israelischen Geiseln bis Samstag freilasse, drohte US-Präsident Donald Trump Montagabend in Washington.

Wenige Stunden später, mit der Rückendeckung des Republikaners im Weißen Haus, verlangt auch der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu

Wenn die Hamas unsere Geiseln nicht bis Samstagmittag zurückgibt, wird die Feuerpause enden. „ Benjamin Netanjahu, Israels Ministerpräsident

Netanjahu droht mit heftigen Kämpfen. Das israelische Militär wurde bereits in höchste Alarmbereitschaft versetzt.

Nach der Ankündigung der radikal-islamistischen Terrororganisation Hamas, dass sie weitere Geiseln nicht wie vorgesehen Ende der Woche übergeben werde, sowie den Reaktionen aus Israel und der amerikanischen Hauptstadt, wackelt die Waffenruhe nur wenige Wochen, nachdem sie zustande gekommen war.

Das mögliche Ende der Waffenruhe wäre ein Desaster für die Menschen in Gaza und die Angehörigen der israelischen Geiseln, sagt ZDF-Korrespondent Thomas Reichart aus Tel Aviv. 11.02.2025 | 7:48 min

Ein gefährliches Ultimatum

Das Ganze sei, angefangen mit Trumps Ankündigung, "hochgradig riskant", erklärt Jan Busse von der Bundeswehr-Universität in München. Schließlich wurde die geltende Waffenruhe über Monate hinweg verhandelt.

Trumps Ultimatum stelle all diese Bemühungen infrage, erklärt der Nahost-Experte.

Unmittelbar, würde ich sagen, ist das Leben der Geiseln in Gefahr. „ Jan Busse, Nahost-Experte

In dem Moment, in dem Israel von den USA "wieder grünes Licht für die Aufnahme von Kampfhandlungen" erhält, wäre das Abkommen zunichte, so Busse. Dann würden sich weder Israel noch die Hamas an die getroffenen Abmachungen halten.

Flächenbrand in Nahost?

Man würde zudem zu dem zurückkehren, "was wir bis Mitte Januar erlebt haben": Krieg. Das wäre für die verbleibenden Geiseln und die palästinensische Zivilbevölkerung eine Katastrophe, so der Nahost-Experte.

Die palästinensische Zivilbevölkerung als auch die verbliebenen Geiseln müssen dann um ihr Leben fürchten. „ Jan Busse, Bundeswehr-Universität München

Gleichwohl wäre eine erneute Eskalation zwischen der Terrororganisation und Israel nicht nur für die direkt Beteiligten verheerend, sondern könnte auch die gesamte Region weiter destabilisieren, warnt Busse.

Anfang Februar war Netanjahu als erster ausländischer Staatsgast vom neuen US-Präsidenten Trump empfangen worden. 04.02.2025 | 2:25 min

Abkommen auf der Kippe: Im Interesse Netanjahus?

Eine durchdachte Strategie sieht der Nahost-Experte in Trumps Vorpreschen nicht. Demnach könnte die Drohung des US-Präsidenten vor allem dem israelischen Premierminister Netanjahu in die Karten spielen, so Busse.

Es gebe auf "jeden Fall Hinweise", dass Netanjahu gar nicht daran interessiert sei, den "Geiseldeal zu Ende zu bringen". So habe Netanjahu bereits mehrfach signalisiert, dass sein vorrangiges Kriegsziel die Vernichtung der Hamas bleibe - was durch das Abkommen laut Busse jedoch nicht zu realisieren ist.

Nach dem Stopp der Geisel-Freilassungen durch die Hamas hat das israelische Sicherheitskabinett beraten. 11.02.2025 | 0:17 min

Zudem sei die Zustimmung zum Deal wohl auch durch Zugeständnisse an Netanjahus rechtsextremen Koalitionspartner erkauft worden. Diese fordern eine Fortsetzung der Kämpfe - und Netanjahu soll ihnen in Aussicht gestellt haben, nach der ersten Phase des "Geiseldeals zum Krieg zurückzukehren".

Trumps "Riviera"-Plan für Gaza höchst umstritten

Gleichzeitig sorgt Trump nicht nur mit seinen aktuellen Drohungen für Bedenken, sondern auch mit seinem höchst umstrittenen "Gaza-Plan". Seine Idee: die palästinensische Bevölkerung aus dem Gazastreifen umsiedeln und das Gebiet zur "Riviera des Nahen Ostens" umzubauen.

Ein Vorschlag, der wie Busse betont, gegen Völkerrecht und die Genfer Konvention verstoße - sowie ein Kriegsverbrechen und ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstelle. Busse bekräftigt:

Ich würde sagen, seine Ankündigungen haben schon mal das Potenzial, die Region zu destabilisieren. „ Jan Busse, Nahost-Experte

US-Präsident Trump spaltet mit seinen Aussagen zur Zukunft des Gazastreifens. Er will das Gebiet "in Besitz nehmen" und die etwa 2 Millionen Bewohner in Nachbarländer umsiedeln. 05.02.2025 | 2:45 min

Trump bekräftigt vor Jordaniens König Gaza-Pläne

Nach dem Willen Trumps sollen die zwei Millionen Menschen aus dem Gazastreifen nach Jordanien und Ägypten umgesiedelt werden.

Dagegen verwehren sich diese beiden Staaten vehement. „ Jan Busse, Nahost-Experte

Zumindest bisher. Am Dienstag besuchte der jordanische König Abdullah II. das Weiße Haus, wo der US-Präsident an seinen Pläne von einem Touristengebiet in Gaza festhielt. "Ich denke, es wird großartig für die Palästinenser sein", sagte er. "Sie werden es lieben", glaubt Trump.

Zwar hat Jordanien mittlerweile angekündigt, 2.000 kranke Kinder aus dem Gazastreifen aufzunehmen, zu Trumps Umsiedlungsplänen und der Rolle seines Landes äußerte sich der König bisher jedoch verhalten. Zuvor hatte Trump den Ländern gedroht, Hilfsgelder einzustellen.

Präsident Trump hat beim Treffen mit Jordaniens König Abdullah den US-Anspruch auf Gaza bekräftigt. Sein Plan: Palästinenser sollten in Jordanien und Ägypten aufgenommen werden. 12.02.2025 | 2:27 min

Nahost-Experte: Gesamtarabische Reaktion auf Trump-Pläne?

Dieses Auftreten des jordanischen Königs in Washington deutet der Nahost-Experte als Signal für eine mögliche gesamtarabische Reaktion auf Trumps Ideen.

Vielleicht schweißt das [Trumps Pläne] die arabischen Staaten zusammen, weil sie auch den Ernst der Lage erkennen. „ Jan Busse, Nahost-Experte

"Gewichtige arabische Staaten" sollen bereits betont haben, dass nicht die Hamas, sondern palästinensische Akteure eine bedeutende Rolle bei der politischen Neuordnung des Küstengebietes haben müssten.

Auch Saudi-Arabien habe klargemacht, dass eine Normalisierung der Beziehungen mit Israel nur mit einer tragfähigen Lösung für die Palästinenser einhergehen kann. Busse bilanziert:

Ich denke, was wir auf jeden Fall feststellen können, ist, dass diese Ankündigung von Trump nicht unbedingt zu Ende gedacht ist. „ Jan Busse, Nahost-Experte

Das Interview führte Philip Wortmann, zusammengefasst hat es Christian Harz.