Donald Trumps Umfragewerte sinken: Ein Blick in die Umfragen

Analyse

Zustimmung zu US-Präsident sinkt : Was Donald Trumps Umfragewerte bedeuten

von Katharina Schuster, Washington D.C. 11.03.2025 | 13:36 |

US-Präsident Trump verliert in mehreren Umfragen an Unterstützung, in anderen nicht. Was bedeutet das? Ein Politikwissenschaftler und zwei politische Strategen analysieren.