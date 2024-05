Zwischen Wut und Hoffnung: USA reagieren auf Trump-Urteil

Die New York Times mit der Schlagzeile "SCHULDIG" liegt neben einer New York Post mit der Schlagzeile "UNGERECHTIGKEIT". Da Papier nicht schreien kann, ist es ruhig in dem Kiosk. Doch das Land brodelt nach der historischen Verurteilung des Ex-Präsidenten Donald Trump

Direkt vor dem Gericht schrien sich Trump-Anhänger und -Gegner an. Die einen sehen in dem Urteil einen Beweis für ein kaputtes und korruptes Justizsystem, die anderen den Beweis für ein funktionierendes und unabhängiges.

Komplett konträre Reaktionen

Tina in New York

Viele Trump-Fans sprechen von Schande, so auch Anna: "Es ist eine absolute Schande. Mit dem, was sie heute hier getan haben, haben sie beschlossen, unser Rechtssystem zu brechen."

Folgen für Präsidentschaftswahl offen

Viele Wähler fragen sich, was das für die US-Wahl im November bedeutet. Fest steht, Trump wird weitermachen - und auch als verurteilter Straftäter kann er US-Präsident werden. Für seine Unterstützer ist klar: Jetzt erst recht. Sie stehen hinter ihrem Kandidaten, komme was wolle. Sie gehen davon aus, dass die Verurteilung ihm nutzt.

Demonstrant in New York

Auch Monica will Trump wählen. Sie ist sich sicher: "Das wird ihnen so um die Ohren fliegen, es ist lächerlich. (...) Die Leute werden jetzt noch mehr auf den Trump-Zug aufspringen."

Umfragen deuten darauf hin, dass es vor allem unentschlossene Wählerinnen und Wähler sein könnten, die Trump nach der Verurteilung eine Absage erteilen. Es sind zwischen zwei und fünf Prozent aller Wähler. Was wenig klingt, kann in Swing States wahlentscheidend sein.

Der Vorwurf gegen Trump rechtfertige vermutlich keine Haftstrafe, erklärt Jürgen Rodegra, Anwalt in Berlin und New York. Eine Geldstrafe wäre keine Kleinigkeit.

Trump ist im aggressiven Wahlkampfmodus

Auch in seiner Pressekonferenz am Tag nach dem Urteil vermischt ein verärgerter Trump Kommentare zum Urteil - "sehr unfair" - mit Wahlkampfbotschaften:

Biden bricht mit Zurückhaltung und fürchtet Gefahr für Justizsystem

Viele Trump-Anhänger sind der Meinung, die Medien seien falsch, alles sei eine Lüge. Es ist alles so polarisiert, ich glaube nicht, dass es jemanden interessiert. Wir sind am Arsch, was soll man machen?

Joe Biden hat sich lange nicht Trumps Prozessen geäußert. Der Amtsinhaber wollte verhindern, in die Nähe der Anklagen gerückt zu werden. Am Freitag machte er jedoch klar, die Geschworenen hätten ein unabhängiges Urteil gefällt. Trump könne dieses nun anfechten, so funktioniere das US-Justizsystem.

Mit einem entfesselten Trump und einem aggressiveren Biden geht der Wahlkampf nach dem Urteil in die nächste Phase. Bidens Team machte klar, Trump könne nur an der Wahlurne gestoppt werden. Auch Trump spricht davon, dass der Wahltag, also der 5. November, der wichtigste Tag in der Geschichte des Landes sei. Es ist vielleicht der einzige Punkt, in dem die beiden übereinstimmen.