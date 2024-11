Eine Analyse des Institute for Strategic Dialogue (ISD) zeigt einen Anstieg frauenfeindlicher Posts auf X TikTok und Instagram während und nach der Wahl. Der rechtsextreme Influencer Nick Fuentes propagiert schon lange frauenfeindliche Parolen. Als er am Wahlabend "My body, my choice" in "Your body, my choice" umwandelt, erreicht er Millionen.