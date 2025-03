US-Präsident Trump vergibt Kampfjet-Auftrag an Boeing

Der 47. Präsident der USA, Donald Trump, kündigt den Bau des neuen Kampfjets F-47 an.

Nichts auf der Welt kommt auch nur annähernd an ihn heran.

Trump sagte, der Auftrag für den F-47-Jet sei Boeing nach einem "harten und intensiven Wettbewerb" zwischen mehreren Herstellern erteilt worden. Er ließ zudem erkennen, dass der Name F-47 ihm zu Ehren gewählt worden sei. "Die Generäle" hätten diese "schöne Zahl ausgewählt", sagte Trump, der in seiner zweiten Amtszeit der 47. Präsident der USA ist.

Trump: Jet soll neben Drohnen fliegen und "praktisch unsichtbar" sein

Aktuell sind die F-22 und F-35 die modernsten einsatzfähigen Kampfjets der USA, sie gehören zur fünften Generation. Der im Rahmen des Programms Next Generation Air Dominance (NGAD) der US-Luftwaffe entwickelte neue Kampfjet soll den F-22 Raptor von Boeings Konkurrent Lockheed Martin ersetzen, der bereits ab den 1980er Jahren entwickelt wurde und seit 2005 im Einsatz ist. Der F-22 ist für seine Tarnkappeneigenschaften und seine besonders gute Manövrierfähigkeit bekannt.

Der nun zu entwickelnde F-47 soll insbesondere auch für gemeinsame Einsätze mit Kampfdrohnen geeignet sein. Trump sagte am Freitag, der Jet werde "praktisch unsichtbar" sein und über eine unübertroffene Manövrier- und Leistungsfähigkeit verfügen.

Kampfjet-Projekt 2024 wegen hohen Kosten gestoppt

Zum Volumen des Auftrags für Boeing machte Trump keine Angaben und führte hierfür Sicherheitsgründe an. Die Ausgaben dürften jedoch massiv sein: Bereits 2018 hatte die Finanzbehörde des US-Kongresses mit bis zu 300 Millionen Dollar (heute etwa 276 Millionen Euro) pro Kampfjet gerechnet - deutlich mehr als für alle anderen Flugzeuge der US-Luftwaffe. Das NGAD-Programm war 2024 zunächst aufgrund von Bedenken wegen der hohen Kosten gestoppt worden.

US-Verteidigungsminister Peter Hegseth sagte, der neue Jet stelle eine "sehr direkte, klare Botschaft an unsere Verbündeten dar, dass wir uns nicht aus dem Staub machen - und an unsere Feinde, dass (...) wir in der Lage sein werden, über Generationen hinweg ungehindert unsere Macht auf der ganzen Welt zu zeigen".