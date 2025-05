Trump untersagt Harvard Aufnahme ausländischer Studierender

Die amerikanische Regierung unter Trump untersagt die Aufnahme internationaler Studierender Quelle: ddp

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat der Harvard-Universität die Möglichkeit entzogen, internationale Studenten zu immatrikulieren. Das teilte das Ministerium für Innere Sicherheit mit.

Die zuständige Ministerin für Heimatschutz, Kristi Noem, wies demnach ihr Ministerium an, die Zertifizierung der Harvard-Universität im Rahmen des Student and Exchange Visitor Program (SEVP) zu beenden, so das Ministerium in einer Erklärung.

Die Elite-Universität Harvard verklagte vor wenigen Wochen die US-Regierung wegen der Kürzung milliardenschwerer Zuschüsse nach pro-palästinensischen Protesten. 22.04.2025 | 1:41 min

Das bedeutet, dass Harvard keine internationalen Studenten mehr einschreiben kann und dass die bestehenden ausländischen Studenten umziehen müssen oder ihren legalen Status verlieren. Das teilte das Ministerium der Elite-Universität in einem Brief mit.

Ministerium: Feindlichkeit gegenüber jüdischen Studierenden

Es sei ein "Privileg, kein Recht, dass Universitäten ausländische Studenten einschreiben" dürfe, schrieb Ministerin Noem in einem Post auf X. Der Schritt erfolge darauf, dass Harvard sich geweigert habe, Informationen über bestimmte ausländische Studierende preiszugeben, die Noem zuvor gefordert hatte, so das Ministerium.

Neue Gesetze, öffentliche Hetze und Zensur: Minderheiten erleben derzeit überall in den USA eine politische und gesellschaftliche Gegenbewegung – selbst in New York. 21.05.2025 | 6:33 min

Zudem mache die Regierung "Harvard für die Förderung von Gewalt, Antisemitismus und die Koordinierung mit der Kommunistischen Partei Chinas auf dem Campus verantwortlich", so Noem.In dem Brief an die Universität heißt es im Wortlaut:

"Aufgrund Ihrer wiederholten Weigerung, dem Heimatschutzministerium relevante Informationen bereitzustellen, während gleichzeitig ein unsicheres Campus-Umfeld aufrechterhalten wird, das jüdischen Studenten gegenüber feindlich ist, pro-Hamas-Sympathien fördert und rassistische Politiken im Namen von 'Diversität, Gerechtigkeit und Inklusion' betreibt, haben Sie dieses Privileg verloren."

Zölle, Abschiebungen und Angriffe auf die Universitäten polarisieren die USA. Nach Wochen der Schockstarre formiert sich wachsender Widerstand gegen die Regierung von Donald Trump. 09.04.2025 | 18:49 min

Harvard: Vorgehen ist rechtswidrig

Harvard sprach von einer Vergeltungsmaßnahme, die der Universität ernsthaften Schaden zufügen könne. "Das Vorgehen der Regierung ist rechtswidrig. Wir setzen uns vollumfänglich dafür ein, dass Harvard weiterhin internationale Studierende und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus über 140 Ländern aufnehmen kann - Menschen, die unsere Universität und dieses Land in höchstem Maße bereichern", erklärte die Universität in einer Stellungnahme.

Die Maßnahme stellt eine deutliche Eskalation in der Konfrontation der Trump-Regierung mit der Eliteuniversität in Cambridge, Massachusetts, dar. Der republikanische Präsident fährt eine umfassende Kampagne zur Umgestaltung privater Hochschulen und Schulen in den USA , denen er vorwirft, anti-amerikanische, marxistische und "radikal linke" Ideologien zu verbreiten. Insbesondere Harvard kritisierte Trump wiederholt dafür, prominente Demokraten in Lehr- und Führungspositionen zu berufen.