US-Ex-Präsident Trump spitzt seine Rhetorik zu

Trump auf Konfrontation aus

Außer an Tag eins. Ich will die Grenze schließen, und ich will drillen, drillen, drillen.

Hetzerische Aussagen in Scherzen verpackt

Oft kommen die Äußerungen nicht ganz ernst gemeint daher, so dass Trumps Verbündete behaupten können, er habe gescherzt. Die kritischen Reaktionen führen sie dann als weiteres Beispiel dafür an, wie gut der Kandidat eine realitätsferne Presse ködern könne, die seine Aussagen viel zu wörtlich nehme.

Trumps scharfe Rhetorik hatte bereits dramatische Folgen

Trump will in Justizsystem eingreifen

Der ehemalige Präsident, der sich bewundernd über autoritäre Staats- und Regierungschefs und deren Macht äußert, kündigt nun Vergeltung an. Seine Wahlkampfagenda sieht eine beispiellose Ausweitung der Exekutivgewalt ebenso vor wie nie dagewesene Eingriffe in das Justizsystem und drastische Einschnitte im öffentlichen Dienst.

Nur wenige Stunden vor der Ausstrahlung des Fox-Interviews kündigte ein langjähriger Verbündeter, der bei einer Wiederwahl Trumps als Kandidat für eine ranghohe Position in der nationalen Sicherheit gilt, für diesen Fall ein hartes Vorgehen gegen Journalistinnen und Journalisten an.

Wahlbetrug-Vorwurf widerlegt

Trump selbst versucht, den Spieß umzudrehen und sagte kürzlich in einer Rede in Iowa, Biden sei der wahre "Zerstörer" der Demokratie. Er verwies auf die vier Strafverfahren gegen sich, die er als politisch motivierte Maßnahmen bezeichnete, um seinen Wahlkampf zu beschädigen. An diesem Argument will das Trump-Lager bis zur Wahl 2024 festhalten.