Auf den Straßen von Moskau kommt das Treiben Trumps bestens an. "Ich glaube, dass es mit ihm gut wird. Mit ihm werden Lösungen in etlichen Fragen, die die militärische Sonderoperation betreffen, möglich sein", meint Jurij, ein Passant unweit der Kremlmauern. Sonderoperation: So bezeichnet der Kreml den Krieg in der Ukraine