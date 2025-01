US-Staaten fechten Trump-Dekret zu Staatsbürgerschaft an

FAQ

US-Staatsbürgerschaft bei Geburt : 22 Bundesstaaten klagen gegen Trump-Dekret

22.01.2025 | 01:55 |

Trump will die Regelung aufheben, wonach in den USA geborene Kinder automatisch die US-Staatsbürgerschaft bekommen. Dagegen klagen 22 US-Bundesstaaten. Um was es genau geht.