Das Gespenst der Rezession ist zurück in den USA , und es trägt eine rote Baseball-Kappe mit der Aufschrift "Make America Great Again". Denn dass Donald Trumps Zoll-Zickzack die US-Wirtschaft in diesem Jahr schrumpfen lässt - damit rechnen die meisten Experten. Die US-Großbank JP Morgan sieht die Wahrscheinlichkeit einer Rezession seit kurzem bei 60 Prozent. Hat Donald Trump sich also verzockt?