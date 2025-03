Trump kündigt hohe Strafzölle auf Autoimporte an

US-Präsident Donald Trump hat Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Autoimporte angekündigt. "Wenn Sie Ihr Auto in den Vereinigten Staaten bauen, gibt es keinen Zoll", sagte der Republikaner im Weißen Haus. Die Zölle sollen am 2. April in Kraft treten. Dann soll ein großangelegtes Zollpaket in Kraft treten. Trump spricht seit Wochen davon, dass der 2. April ein "Tag der Befreiung" für die USA werden soll.