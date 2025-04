Trumps Zollhammer: Wie die EU sich wehren kann

"Europas schlimmster wirtschaftlicher Albtraum ist wahr geworden", schreibt Carsten Brzeski, Chefvolkswirt der ING-Bank am Morgen danach. Am Vorabend hatte US-Präsident Donald Trump Zölle in Höhe von 20 Prozent auf alle EU-Importe in die Vereinigten Staaten angekündigt. Bereits seit seinem Amtsantritt im Januar hält Trump mit seiner protektionistischen "America First"-Politik die Weltwirtschaft in Atem.