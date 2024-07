Trump-Vize Vance macht in Rede klar: Americans first

Es ist viel innenpolitisches dabei in seiner Rede, vor allem viel Lob auch für den Mann, der ihn auf diese Bühne gebracht hat: Donald Trump . An Kritik an Joe Biden spart Vance nicht, auch nicht an der Kritik an "abgehobenen" Politikern, der Elite in Washington. In der eigenen Partei wirbt der Vizekandidat um Einheit, trotz Meinungsunterschieden.