Trump beschuldigt Biden und Harris nach Anschlagsversuch

Der mutmaßlich versuchte Anschlag auf den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump rückt die Sorge vor politisch motivierter Gewalt in den USA erneut in den Fokus. Präsident Joe Biden warnt vor weiterer Eskalation und fordert eine Stärkung des Secret Service, der für den Schutz ranghoher Politiker zuständig ist.

Trump gibt Demokraten und Harris eine Mitschuld

Bei einem Auftritt in Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania rief Biden dazu auf, Gewalt zu verhindern. "Wir dürfen ihr keinen Sauerstoff geben", sagte er. Konflikte müssten an der Wahlurne gelöst werden. Der Präsident forderte zudem eine bessere Ausstattung des Secret Service. Die Mittel dafür bewilligt das US-Parlament.

Das Weiße Haus teilte mit, Biden und Trump hätten nach dem Vorfall miteinander telefoniert. In dem "freundlichen Gespräch" habe Biden seine Erleichterung darüber geäußert, dass Trump in Sicherheit sei. Dieser habe sich für den Anruf bedankt.

Trump beschuldigt Biden und Harris

Zuvor hatte der Republikaner sowohl Biden als auch Vizepräsidentin Harris, gegen die er bei der Präsidentschaftswahl am 5. November antreten wird, eine Mitschuld an dem Vorfall gegeben.

Verdächtiger angeklagt - Motiv unklar

Gegen den Hauptverdächtigen des Geschehens in Florida wurde indes vor einem Bundesgericht in dem Bundesstaat Anklage erhoben. Ryan Wesley Routh wird der Besitz einer Feuerwaffe als verurteilter Straftäter und der Besitz einer Waffe mit entfernter Seriennummer vorgeworfen. Weitere Anklagepunkte könnten folgen.

Secret Service entdeckte den Verdächtigen im Gebüsch

Mitglieder des FBI am Tatort außerhalb des Trump International Golf Club in West Palm Beach, Florida.

Der Secret Service hatte den bewaffneten Verdächtigen am Sonntagnachmittag in den Büschen am Zaun von Trumps Golfplatz in West Palm Beach in Florida entdeckt und umgehend das Feuer auf ihn eröffnet. Nach Angaben des Sheriffs ist noch unklar, wo die Kugeln der Sicherheitskräfte einschlugen und woher die Waffe des Verdächtigen stammte.