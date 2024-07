Trumps erster Wahlkampfauftritt nach Attentat mit neuem Vize

In Grand Rapids präsentierte sich Trump erstmals bei einer Wahlkampfkundgebung mit seinem neuen Vizepräsidentschaftskandidaten J.D. Vance . Bei einem Nominierungsparteitag der Republikaner in Milwaukee hatten die Delegierten Trump und Vance vor wenigen Tagen offiziell als Kandidaten-Duo für die Präsidentenwahl im November gekürt. "Ich habe die richtige Wahl getroffen", sagte Trump über seinen neuen Kompagnon. "Er ist so gut."