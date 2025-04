Trump will US-Wahlrecht verschärfen - kann er das?

Während der Skandal um die Signal-Chat-Panne der US-Regierung die Schlagzeilen beherrscht, geht eine nicht minder brisante Nachricht fast unbemerkt unter. US-Präsident Donald Trump will per Dekret die Regeln für US-Wahlen verschärfen.

Was steht in dem Dekret?

Erstens: Wähler sollen künftig ihren US-Bürgerstatus nachweisen, indem sie einen Reisepass oder einen anderen Identitätsnachweis vorlegen, wenn sie sich für eine Wahl registrieren lassen. In den USA gibt es keinen Personalausweis. In der Praxis ist der Führerschein das meistverwendete Identitätsdokument für Erwachsene in allen Bundesstaaten.